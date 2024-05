Fábio atinge mais uma marca especial

Aos 43 anos, Fábio alcançou uma marca especial com a camisa do Fluminense. O goleiro entrou para um seleto grupo de arqueiros com mais jogos sem sofrer gols com a camisa tricolor. A vitória sobre o Sampaio Corrêa-MA, pela terceira fase da Copa do Brasil, foi a 57ª vez que o veterano não foi vazado.

Goleiros com mais jogos sem sofrer gols:

1º Castilho - 269 jogos

2º Paulo Victor - 176 jogos

3º Félix - 137 jogos

4º Diego Cavalieri - 110 jogos

5º Ricardo Pinto - 105 jogos

6º Jorge Vitório - 81 jogos

6º Batatais - 81 jogos

7º Fernando Henrique - 72 jogos

8º Paulo Goulart - 57 jogos

8º Wendell - 57 jogos

8º Fábio - 57 jogos

8º Renato - 57 jogos