Hummels: herói do Borussia Dortmund viveu céu e inferno em 'triângulo amoroso' com clubes

O autor do gol que garantiu a classificação do Borussia Dortmund para a final da Liga dos Campeões, Mats Hummels, possui um currículo bastante curioso. O alemão, de 35 anos, defendeu apenas dois clubes em toda a sua carreira: além do Dortmund, o zagueiro atuou pelo maior rival, o Bayern de Munique.

Hummels iniciou nas categorias de base do Bayern de Munique, onde atuou por oito anos. Ele foi promovido para a equipe principal, mas jogou apenas dois jogos em dois anos.

Após essa passagem frustrante, Hummels mudou-se para o Borussia Dortmund, onde se tornou campeão e até ganhou status de ídolo. Realizou 309 jogos, marcou 25 gols e conquistou cinco títulos em sua primeira passagem (dois Campeonatos Alemães, uma Copa da Alemanha e duas Supercopas da Alemanha).

Ainda em Dortmund ganhou as primeiras oportunidades para defender a seleção alemã e foi campeão mundial em 2014 representando a equipe. Porém antes do título mundial no Brasil, o Bayern tinha cruzado a vida do jogador, quando o time da Baviera ganhou a Liga dos Campeões em 2013, na ocasião o jogador estava em campo defendendo o Borussia.

O polêmico "triângulo amoroso" entre Hummels, Borussia e Bayern continuou em 2016, quando o zagueiro retornou para a equipe que o revelou para o futebol e permaneceu até 2019. Na época das negociações, o zagueiro foi acusado de forçar uma saída para o rival e chegou a ser vaiado pela a própria torcida numa partida contra o Wolfsburg num jogo válido pelo campeonato alemão.

O jogador até se defendeu das acusações. "Eu não me ofereci para clube nenhum. Esta é a maior bobagem que já ouvi."

Mesmo após toda a polêmica, Hummels decidiu ir para Munique e, com uma segunda chance na equipe, teve atuações frequentes e alcançou o sucesso. Ao todo, foram sete conquistas (três Campeonatos Alemães, uma Copa da Alemanha e três Supercopas da Alemanha).

Em 2020, Hummels voltou a vestir as cores do Borussia e foi campeão da Copa da Alemanha na temporada 2020/21. Titular absoluto da equipe, o zagueiro tem a oportunidade de ganhar uma Liga dos Campeões pelo clube, título que falta para a carreira vitoriosa do alemão, após marcar o gol que contribuiu para a classificação do Borussia Dortmund para a final da competição contra o PSG.