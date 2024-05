Obsessão de Gabigol

O atacante Gabigol disputa sua sexta Libertadores pelo Flamengo. A identificação do atacante com a competição é evidente. Ele mudou a história recente do Rubro-Negro no torneio.

"Sou um competidor e não consigo ficar sem competir. Eu quero vencer. É a (competição) mais importante, é a que marca a história no clube. Eu já ganhei duas. Eu quero poder ganhar mais três, mais quatro. Cada uma vai ser diferente. Eu fui para três finais. Perder uma foi muito dolorido, mas pude voltar e vencer de novo. 2019 foi algo incrível. Eu espero chegar às finais e vencer, que é o mais importante", afirmou ao GE.