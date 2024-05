Atlético-MG ganha do Rosario Central e é 1º brasileiro garantido nas oitavas da Libertadores

O futebol brasileiro já tem seu primeiro representante garantido nas oitavas de final da Copa Libertadores. O Atlético-MG celebrou a classificação com duas rodadas de antecedência ao manter a campanha perfeita, nesta terça-feira, e ganhar, por 1 a 0, em visita ao Rosario Central, no Gigante de Arroyito.

Depois de três vitórias seguidas na Libertadores, os comandados de Gabriel Milito voltaram a criar o suficiente para sair com os três pontos, desta vez em Rosario. Depois de parar na trave e em boas defesas de Broun na primeira etapa, a festa mineira foi completa com gol de Paulinho já na reta final.

Agora com 12 pontos, o Atlético-MG fica muito perto de garantir, também, a primeira posição do Grupo G. Apenas o Peñarol, novo vice-líder com 6 (fez 1 a 0 no Universitario) e próximo adversário mineiro, no dia 14, pode desbancar o time brasileiro. Empatariam com 12 e os critérios de desempate seriam decisivos.

Invicto na Libertadores fora de casa desde 2019, o Atlético-MG entrou em campo no vazio estádio Gigante de Arroyito precisando de apenas um ponto para garantir a vaga antecipada às oitavas de final. Mas queria ganhar para seguir lutando pela melhor campanha da fase de grupos.

Diante de um Rosario Central sem sua torcida por causa de punição na Conmebol, o Atlético-MG apostou em sua formação principal para voltar com o passaporte carimbado aos mata-matas. E, após minuto de silêncio e homenagem ao ex-técnico César Luis Menotti, morto esta semana, os mineiros assumiram o comando do jogo desde o apito inicial.

Em contragolpe, Paulinho parou em Broun. O camisa 10 voltaria a dar trabalho ao goleiro em chute alto, com estilo. Logo depois, foi a vez de Hulk assustar, também em chute defendido. Ainda carimbaria a trave em bela cobrança de falta. Até então com 100% de aproveitamento, o Atlético parecia jogar na arena MRV. Tinha o domínio das ações, criava chances aos montes, mas não tirava o zero do placar.

O apito final da etapa veio sem nenhuma finalização ao gol de Everton, um mero espectador na partida. Hulk ainda foi conversar com a arbitragem para cobrar um possível pênalti em toque de mão após chute de Otávio. O VAR nada deu.

O retorno do intervalo não foi o imaginado do Atlético. Errando mais e mostrando certa afobação, a equipe já não conseguia criar ofensivamente. E começava a entrar na "pilha" dos provocativos argentinos. Campaz, em saída rápida, quase fez para os mandantes. A bola passou perto.

Gabriel Milito, vendo a equipe em queda de rendimento, resolveu chamar Igor Gomes e Alisson. E, depois, Vargas. Zaracho, Scarpa e Hulk deixaram o campo para também ganhar um descanso.

As trocas mais uma vez surtiram efeito. Alisson serviu Paulinho, que anotou o gol do triunfo e da classificação antecipada em batida cruzada, aos 41 minutos. Foi o 40º gol do camisa 10 no clube mineiro, o nono na temporada.

FICHA TÉCNICA

ROSARIO CENTRAL 0 X 1 ATLÉTICO-MG

ROSARIO CENTRAL - Broun; Damián Martínez (Coronel), Mallo, Quintana e Sández; Ortíz, O'Connor (Ibarra) e Malcorra; Campaz (Giaccone), Jonatan Gómez (Lovera) e Módica. Técnico: Miguel Angel Russo.

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Battaglia, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho (Igor Gomes) e Gustavo Scarpa (Alisson); Paulinho (Pedrinho) e Hulk (Vargas). Técnico: Gabriel Milito.

GOL - Paulinho, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Damián Martínez (Rosario Central) e Saravia, Vargas, Battaglia e Paulinho (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Piero Maza (CHI).

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - Estádio Gigante Arroyito, em Rosário, na Argentina.