Bobeou e pode dançar

O Flamengo jogou mal ontem e perdeu para o Palestino (CHI) por 1 a 0, no Estádio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores. Cornejo, já no segundo tempo, acertou um chutaço de fora da área para anotar o único gol do jogo.

Com o resultado, o Rubro-Negro segue com 4 pontos e cai para a terceira colocação - está fora da zona de classificação para as oitavas de final.

O Palestino chegou aos 6 pontos e assumiu a segunda colocação do Grupo E. O Bolívar (BOL) tem 9 pontos e aparece na liderança e vai enfrentar hoje, às 23h, o Millonarios (COL), que tem apenas 1 ponto e está na lanterna.

Flamengo e Palestino fizeram um primeiro tempo de pouca inspiração. A única boa chance veio com um chute de fora da área de Everton Cebolinha, perto dos 35 minutos, mas o goleiro Rigamonti saltou para espalmar.

No início da segunda etapa, em bola rebatida na área, Bruno Henrique chutou para fora.

Aos 19 minutos, Carrasco foi para a cobrança de escanteio e levantou bola na área. Léo Pereira afastou, mas a sobra ficou com Cornejo. O camisa 8 acertou um bonito chute no ângulo: 1 a 0.

O Flamengo até tentou reverter o cenário e chegou a acertar a trave, com Luiz Araújo, mas foi só.