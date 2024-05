Monteiro derrota ex-Top 10 e avança à 2ª rodada do Masters de Roma

Thiago Monteiro prolongou seu grande momento no saibro europeu, nesta quarta-feira, com mais uma vitória. O tenista brasileiro superou o experiente francês Gael Monfils, ex-número seis do mundo, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, e avançou à segunda rodada do Masters 1000 de Roma, na Itália.

Trata-se da terceira vitória consecutiva de Monteiro na capital italiana. Ele veio do qualifying, fase na qual faturou dois triunfos, conquistando seu lugar na chave principal da competição italiana. Ele havia feito o mesmo no Masters de Madri, na semana passada, quando furou o quali e venceu duas na chave, sendo uma das vitórias sobre o grego Stefanos Tsitsipas, então número sete do mundo.

Nesta quarta, ele teve pela frente um tenista acostumado com o saibro. Monfils já foi número seis do mundo, mas ocupa atualmente o 38º posto, aos 37 anos. O francês, que vem de uma sequência ruim na temporada, não foi páreo para o embalado brasileiro, que mostrou eficiência em todos os fundamentos, até mesmo no saque, que não costuma ser o seu ponto forte.

O tenista número dois do Brasil impôs a primeira quebra de saque logo no game inicial da partida. E não parou mais. Abriu 3/1 e encaminhou a vitória com tranquilidade no primeiro set do jogo. O segundo foi mais equilibrado, até o 10º game. Monteiro aproveitou um momento de oscilação de Monfils para abrir vantagem e sacramentar o triunfo.

Ele terminou a partida com 20 bolas vencedoras, contra 16 de Monfils. Monteiro também falhou menos: foram 13 erros não forçados, diante de 27 do rival francês.

Com o triunfo, Monteiro se garantiu na segunda rodada. Seu próximo adversário será o australiano Jordan Thompson, número 35 do mundo. O brasileiro é o atual 106º da lista da ATP. E pode voltar ao Top 100 dependendo de uma combinação de resultados nas próximas rodadas.