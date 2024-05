Mãe de Endrick viraliza nas redes sociais após 'cortar' namorada do jogador em foto

O atacante Endrick, do Palmeiras, se vê em meio a uma polêmica junto à mãe, Cíntia Ramos, e a namorada, Gabriely Moreira. O mais novo capítulo é que a namorada do jogador não aparece em uma foto postada, nesta terça-feira, pela sogra nas redes sociais.

A foto original foi tirada logo após a uma entrevista do jogador concedida ao apresentador Pedro Bial no programa "Conversa com Bial", da Rede Globo. Na foto original, além do jogador, estão presentes o pai, Douglas Souza, a mãe, o apresentador e a namorada.

Durante o programa, as duas protagonizaram um momento de desconforto quando Bial questionou Endrick se ele está preparado para se aventurar em Madri (o jogador, ao completar 18 anos, irá reforçar o Real Madrid a partir de julho). O apresentador também questionou Gabriely sobre a mudança para a Europa, e a namorada do jogador respondeu: "Não sei... Será? É uma incógnita ainda. Precisamos resolver umas coisas."

Imediatamente, Cíntia retrucou a cunhada, dizendo que eles eram muito jovens para casar e que o jogador deveria focar na carreira de atleta. "A gente tem certeza de que ele vai lá e vai brilhar com os meninos lá no Real Madrid", desconversou a mãe do jogador, enquanto Gabriely olhava para baixo, constrangida.

Em seu Instagram, a mãe de Gabriely, Marly Miranda, publicou uma mensagem de apoio à filha. "Nunca permita que alguém apague seu brilho ou te roube a alegria de viver. Aprenda a ignorar aqueles que te fazem mal, supere suas dificuldades, esqueça se preciso for, mas nunca desista de você", escreveu.

PAI JOVEM

Apesar da insegurança da mãe na entrevista, Endrick havia mencionado o sonho de construir uma família. "Como falei ao meu pai e à minha mãe, eu quero ser pai jovem, quero ver meu filho crescer, ter afinidade, mas ela é quem tem de dizer sim ou não, né?", disse o garoto.

Endrick irá reforçar o Real Madrid a partir de julho, quando completa 18 anos. O Palmeiras acertou a venda da joia do clube em dezembro de 2022, numa negociação que pode alcançar os 72 milhões de euros, tornando-se a maior negociação da história do futebol brasileiro.