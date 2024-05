América-MG faz 3 a 1 no 'mistão' do Vila Nova e fica perto dos líderes da Série B

Ainda invicto, o América-MG aproveitou o fato de enfrentar o time reserva do Vila Nova-GO para vencer por 3 a 1, de virada, e chegar à terceira posição na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, com oito pontos. Santos e Sport têm 100% de aproveitamento, com nove. Este jogo abriu a quarta rodada, nesta quarta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

O time goiano permaneceu com seis pontos, em oitavo lugar. Na verdade, está de olho no segundo jogo semifinal da Copa Verde, diante do Cuiabá no próximo sábado, na Arena Pantanal, por isso optou por poupar muitos titulares. Apenas três iniciam o jogo: o goleiro Dênis Júnior, o zagueiro Ruan Santos e o volante Cristiano. Depois de vencer em casa por 2 a 0, o time goiano pode perder até por um gol para ir à final da competição diante do Paysandu.

O técnico Márcio Fernandes deu moral para quem entrou, inclusive, vários jogadores contratados para a disputa da Série B e não inscritos na Copa Verde. De cara, um susto, quando Renato Marques disparou sozinho e chutou cruzado. A bola, caprichosa, bateu na trave e voltou para o campo, com a defesa aliviando, aos seis minutos.

Três minutos depois, saiu o gol do visitante. Roberto cobrou escanteio em curva e Igor Henrique apareceu entre três marcadores para desviar de cabeça: 1 a 0. O empate saiu aos 20. Marlon entrou na área pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para o complemento de Renato Marques, jovem promessa americana.

Mais bem articulado, o time mineiro fez o gol da virada aos 41. Juninho foi lançado nas costas do último defender, matou a bola no peito e deu um Lee toque com a perna esquerda. Um golaço do capitão americano.

O América começou em cima no segundo tempo e até marcou, aos 6 minutos, em uma cabeçada de Ricardo Silva, porém, o gol acabou anulado por marcação de impedimento, confirmado pelo VAR. Depois disso, diminuiu o ritmo de jogo.

O Vila Nova se expôs pouco ao ataque e só finalizou uma vez para tentar, pelo menos, o empate. O time da casa criou as melhores chances e poderia ter vencido por um placar mais elástico se os seus atacantes não errassem tanto nas finalizações. Mesmo assim, aos 42, Fabinho completou passe de Wallisson e bateu firme para fazer 3 a 1.

Pela Série B, o América-MG vai enfrentar o Mirassol, no próximo dia 15, de novo em casa. O Vila Nova vai pegar o Novorizontino, dia 14, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 3 X 1 VILA NOVA-GO

AMÉRICA-MG - Dalberson; Mateus Henrique, Éder, Ricardo Silva e Marlon (Nicolas); Juninho (Wallisson), Alê e Benítez (Moisés); Vitor Jacaré (Adyson), Renato Marques e Felipe Azevedo (Fabinho). Técnico: Cauan de Almeida.

VILA NOVA-GO - Dênis Júnior; Elias, Jemmes, Ruan Santos e Roberto (Rhuan); Igor Henrique, Geovane (Estevão) e Cristiano; Juan Christian (Apodi), Henrique Almeida (Igor Torres) e Emerson Urso (Luciano Naninho). Técnico: Márcio Fernandes.

GOLS - Igor Henrique, aos 9, Renato Marques, aos 20 e Juninho, aos 41 minutos do primeiro tempo. Fabinho, aos 42 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Cauan de Almeida, Wallisson, Dalberson, Adyson e Ricardo Silva (América). Jemmes, Roberto, Geovane e Igor Henrique (Vila Nova).

ÁRBITRO - Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).

RENDA - R$ 20.119,00.

PÚBLICO - 1.974 torcedores.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).