Fogão embala para buscar vaga nas oitavas

O Botafogo conseguiu fazer valer sua força dentro de casa e venceu por 2 a 1 a LDU, no Niltão, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Embalado por sua torcida, o Glorioso contou com gols de Hugo e Júnior Santos para garantir os três pontos. Jhojan Julio foi o autor do único tento dos equatorianos. Agora, o Alvinegro depende apenas de si para ir às oitavas de final.

A vitória deixa o Botafogo na vice-liderança do Grupo D, com 6 pontos, ficando atrás do líder Junior Barranquilla apenas no saldo de gols. O Universitario está em terceiro, com 5. A LDU é lanterna, com 4. Por outro lado, os dois jogos restantes do Bota serão fora de casa: Universitario, dia 16, no Peru, e Junior, dia 28, na Colômbia.

O Fogão iniciou a partida tentando sufocar a LDU e teve boas chances no começo, com Júnior Santos e Damián Suárez, mas faltou capricho nas finalizações. Os equatorianos apostaram no contra-ataque e chegaram a abrir o placar. No entanto, após 10 minutos de revisão no VAR, o árbitro assinalou impedimento.

Com o Fogão recuperado do susto, o Luiz Henrique fez boa jogada pela direita e cruzou para Hugo, que soltou uma bomba de pé esquerdo para marcar o primeiro do Glorioso, aos 30 minutos. Aos 47, Quiñonez cruzou para Estrada empatar de cabeça.

Aos 23 da etapa final, Romero deu um lindo passe para Júnior Santos virar o placar. Foi o nono gol do camisa 11, artilheiro isolado da Libertadores, no torneio.