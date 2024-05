Red Bull Bragantino faz confronto direto contra o Racing pelo 1º lugar na Copa Sul-Americana

Red Bull Bragantino e Racing-ARG fazem, nesta quinta-feira, um confronto direto pela liderança do Grupo H da Copa Sul-Americana. O jogo válido pela quarta rodada está marcado para as 21 horas, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

O Racing é o líder, com 100% de aproveitamento e nove pontos, seguido pelo Red Bull Bragantino, com seis. Apenas o primeiro colocado de cada grupo avança direto às oitavas de final, enquanto o vice-líder disputa a repescagem contra os eliminados na Copa Libertadores.

Há quase um mês, os times se enfrentaram no estádio Presidente Perón, na Argentina, e o Racing não deu chances para o time brasileiro, vencendo por 3 a 0.

"Vou rever nosso jogo de lá, vamos jogar contra uma grande equipe. É uma equipe bem agressiva e passaram por cima da gente. Vamos analisar e decidir o que vamos fazer. Com todo respeito ao Racing, mas temos que ganhar", disse o técnico Pedro Caixinha.

Naquele jogo, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba foi expulso. Depois de cumprir suspensão diante do Sportivo Luqueño-PAR, um dos destaques da temporada retorna. Por outro lado, Pedro Caixinha não pode contar com o zagueiro Pedro Henrique, que já defendeu o Athletico-PR na Sul-Americana, além dos lesionados Andrés Hurtado, Raul e Bruninho.

O adversário chega para a partida descansado. A última vez que entrou em campo foi no dia 2 de maio, quando perdeu para o Talleres, por 2 a 1, e se despediu da Copa Argentina nas oitavas de final.

Sob o comando de Gustavo Costas, o Racing deve entrar em campo no 3-5-2. Os destaques são o meia colombiano Quintero, ex-Porto e River Plate, e o atacante argentino Adrián Martínez, um dos artilheiros da Sul-Americana com três gols.