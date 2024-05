Knicks superam Pacers em casa e abrem vantagem nos playoffs da NBA

O New York Knicks voltou a aproveitar o fator casa, no badalado Madison Square Garden, para abrir vantagem nas semifinais da Conferência Leste da NBA. O time de Nova York superou o Indiana Pacers por 130 a 121 e fez 2 a 0 na série melhor de sete jogos nos playoffs.

Voltando de lesão, Jalen Brunson comandou os anfitriões, com seus 29 pontos e cinco assistências. O jogador levantou o público, que praticamente "jogou" com a equipe. Parte das arquibancadas gritou "MVP!" para o astro. "Foi muito legal ouvir isso, mas eu sabia que precisava me concentrar para saber como atacar corretamente no segundo tempo", comentou Brunson.

"Ele é um guerreiro. Isso é tudo que tenho a dizer", disse Donte DiVincenzo, companheiro de time de Brunson. "Eu não tinha dúvidas de que ele voltaria. Durante toda a temporada, não importa o que seja jogado contra ele, lesão ou qualquer outra coisa, ele sempre se recupera. E sabíamos a gravidade do jogo e tudo mais. Então, sabíamos que todos tinham confiança de que ele voltaria."

Os Knicks também se destacaram pela atuação coletiva. Os cinco titulares alcançaram dois dígitos em pontuação. DiVincenzo e OG Anunoby anotaram 28 pontos cada. Josh Hart (19 pontos e 15 rebotes) e Isaiah Hartenstein (14 pontos e 12 rebotes) registraram um "double-double".

Do outro lado, os Pacers se concentraram mais uma vez no comando de Tyrese Haliburton, que fez sua parte. Ele foi o cestinha da partida, com 34 pontos, além de registrar nove assistências. Obi Toppin saiu do banco de reservas para marcar 20 pontos, enquanto T.J. McConnell contribuiu com um "double-double" de 10 pontos e 12 assistências.

Confira o resultado da noite desta quarta-feira:

New York Knicks 130 x 121 Indiana Pacers

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Boston Celtics x Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks