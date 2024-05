Vitória e empate. Ou vitória e derrota

No caso de uma vitória e um empate, o Flamengo somaria 8 pontos e precisaria secar o Palestino. Para avançar em segundo, o Rubro-Negro precisa torcer para que o time chileno não vença nenhum de seus dois últimos compromissos contra Millionarios e Bolívar.

No caso de uma vitória e uma derrota, com sete pontos, o Flamengo trabalhará com dois cenários para se classificar. Em caso de vitória sobre o Bolívar e derrota para o Millionarios, a equipe de Tite precisará torcer para que os colombianos não vençam o Palestino, que precisa terminar com 7 pontos e saldo de gols inferior. Este cenário dos chilenos também dará a classificação ao Rubro-Negro se a vitória for contra o Millonarios e a derrota para o Bolívar.