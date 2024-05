Nenê tenta mobilizar capitães

Após a CBF oficializar somente o adiamento dos jogos das equipes gaúchas, o meia e capitão do Juventude, Nenê, revelou que iniciou um movimento com os capitães das outras 19 equipes da Série A para a paralisação do Campeonato Brasileiro.

O experiente jogador de 42 anos, revelou a iniciativa em entrevista ao canal 'TNT', na última terça-feira. Nenê afirmou que havia feito um primeiro contato a partir de um grupo de WhatsApp criado antes do início da Série A do Campeonato Brasileiro.

Após a manifestação de Nenê, grande parte dos capitães das outras equipes prestaram solidariedade. Porém, até o momento, a iniciativa não foi adiante.