Chapecoense e Goiás podem 'roubar' a liderança do Santos na Série B

O Santos corre o risco de perder a liderança da Série B do Brasileiro nesta sexta-feira, quando três jogos dão continuidade à 4ª rodada. Embalado com a chegada do técnico Márcio Zanardi, ex-São Bernardo, o Goiás quer dormir na liderança e para isso precisa vencer o desesperado Ituano, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Já a Chapecoense visita o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Empatados com sete pontos, Goiás e Chapecoense estão na quarta e quinta colocações, respectivamente. Os adversários não começaram bem. Sem pontuar, o Ituano é o penúltimo colocado. Já o CRB tem dois pontos e está próximo da zona de rebaixamento, em 15º lugar.

Apontado como um dos candidatos ao acesso, o Ceará ainda não venceu e viu a pressão aumentar em cima do técnico Vagner Mancini. Um tropeço diante do Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pode causar a troca na comissão técnica.

A tarefa do Ceará, 14º colocado, com dois pontos, não é fácil. O Novorizontino venceu dois dos três jogos e está em 7.º lugar, com seis pontos.

Confira os jogos da 4ª rodada:

TERÇA-FEIRA (08/05)

América-MG 3 x 1 Vila Nova-GO

SEXTA-FEIRA

19h

Novorizontino-SP x Ceará-CE

21h30

Goiás-GO x Ituano-SP

CRB-AL x Chapecoense-SC

SÁBADO

17h

Guarani x Botafogo-SP

Operário-PR x Ponte Preta-SP

Amazonas-AM x Santos-SP

Sport-PE x Brusque-SC

21h

Avaí-SC x Coritiba-PR

DOMINGO

16h

Mirassol-SP x Paysandu-PA