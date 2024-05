Vencer e recuperar a paz

O duelo entre os times das duas maiores torcidas do Brasil promete grandes emoções. Flamengo e Corinthians medem forças hoje, no Maracanã, às 16h, pela sexta rodada do Brasileirão. As duas equipes fizeram grandes investimentos na montagem de seus elencos e estão devendo muito dentro das quatro linhas. O Mengão está em sétimo lugar, somando 8 pontos, mas, em caso de vitória, dorme na liderança e ameniza a crise. O time do Parque São Jorge é apenas o 14ª colocado, com 5 pontos.

O confronto também vai marcar o reencontro entre Tite e o clube paulista. Foi no Corinthians que o treinador ganhou praticamente tudo o que disputou. Faltou a Copa do Brasil.

Agora, comandando o Rubro-Negro, Tite, que está pressionado por conta do péssimo desempenho da equipe dentro de campo, sabe que uma vitória diante de sua torcida e de um grande rival pode melhorar o ambiente e recuperar a confiança em seu trabalho.

Além do trabalho ruim do treinador, muitos jogadores não estão entregando o que se espera, casos de Arrascaeta e Pedro. O uruguaio foi um dos mais cobrados pelos torcedores que estiveram ontem no protesto na frente do CT Ninho do Urubu. Já o camisa 9 recebeu muitas críticas nas redes sociais, principalmente, após a derrota para o Palestino, pela Libertadores.

Por enquanto, apenas quem está entregando o que se espera é a Nação Rubro-Negra, que mais uma vez lotará as arquibancadas do Maracanã para embalar o time. Até a noite de ontem, cerca de 45 mil ingressos já haviam sido vendidos. Agora, basta o time recompensar o torcedor com uma vitória.