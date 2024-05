Maratona e viagens desgastantes

Serão cinco jogos fora de casa nos próximos seis compromissos até o fim de maio, com viagens desgastantes e mais de 23 mil km percorridos. Três deles decisivos, sendo dois pela Libertadores, contra Universitario, no Peru, e Junior Barranquilla, na Colômbia. A classificação já pode sair no dia 16, contra os peruanos, mas a tendência é que seja no confronto direto contra os colombianos, em 28 de maio.

No Brasileirão, o Botafogo pode retomar a liderança se for bem contra Fortaleza e Corinthians. Ainda terá o Vitória, pela Copa do Brasil, dia 22. Depois, o clássico com o Fluminense, em casa, no dia 25, antes do jogo contra o Junior.