Josh Wander é afastado da 777

Josh Wander e Steve Pasko, dois nomes do Conselho de Administração da SAF do Vasco, foram afastados do conselho da divisão de futebol da 777. É o que afirma o site norueguês 'Josimar Football'. O fato ocorre depois da própria 777 ter contratado empresa de especialistas em falências.

"Contratamos uma equipe de profissionais da B Riley Advisory Services (uma divisão da B Riley Financial) para auxiliar na gestão de vários desafios operacionais", diz o memorando da 777. Ele acrescentou que a 777 está trabalhando para "selecionar o caminho mais lucrativo" para a empresa.