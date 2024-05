Clube da 777 adia jogo por protestos

Gerido pela 777, dona da SAF do Vasco, o Standard Liège teve seu jogo adiado pelo Campeonato Belga. O motivo é inusitado: torcedores fizeram um protesto em frente ao centro de treinamento da equipe pedindo a saída imediata da empresa no comando do clube. Além disso, impediram jogadores de deixarem o CT para a partida contra o Westerloo, que ocorreria ontem.

"Vivemos os momentos mais sombrios da história do clube! Esta sociedade mafiosa que consiste em fazer circular fluxos financeiros de uma empresa para outra sem nunca investir no bom funcionamento destas, é hoje forçada pelas suas ações fraudulentas e o resultado é implacável", diz um comunicado da torcida à imprensa belga.

No Brasil, a relação com o Vasco também não é boa, com a pressão do clube associativo sobre a forma de como a empresa vem gerindo a SAF. Ontem, o ídolo Edmundo desabafou em seu canal no YouTube: "Eu sei muita coisa. Mas eu não posso falar quase que nada pra não atrapalhar as cenas dos próximos capítulos. Eu acredito que estamos muito próximos de ótimos dias em relação ao Vasco da Gama".