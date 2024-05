Leão difícil de domar

Com quatro derrotas seguidas no Brasileirão, o Vasco precisará quebrar um jejum que dura 14 anos para tentar uma virada de chave na competição. Isso porque o Vitória, adversário desta rodada, não perde para o Cruzmaltino no Rio desde 2010 (1 a 0). Os dois times se enfrentam hoje, às 18h30, em São Januário, com um objetivo em comum: se livrar da zona de rebaixamento.

O longo tempo sem ganhar do Leão como mandante, com três derrotas e dois empates em cinco jogos, nem é o maior trauma dos vascaínos, mas sim o revés por 2 a 0 em 2008, na Colina, que decretou a primeira queda do clube à Série B. Mais um motivo para vencer hoje e espantar esse velho fantasma.

O Vasco conquistou apenas três pontos nos cinco primeiros jogos e abre a zona da degola do campeonato, na 17ª posição. O único triunfo da equipe foi logo na estreia, contra o Grêmio, em casa. O Vitória, por sua vez, aparece logo atrás, em 18º e com apenas um ponto. No confronto direito, quem levar a melhor deixa o concorrente para trás, mas só o Cruzmaltino pode sair do Z-4 nesta rodada.