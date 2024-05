Recuperado de lesão

Contratado pelo Fluminense na última janela de transferências, Gabriel Pires ainda não conseguiu ter sequência na equipe. O meio-campista sofre com lesões e, por isso, fez somente dois jogos neste ano com a camisa tricolor.

A última vez que o meia entrou em campo foi no dia 17 de fevereiro, na vitória do Fluminense sobre o Madureira, por 1 a 0, em jogo válido pela nona rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca.

Após quase três meses parado, ele está treinando com o elenco e, finalmente, se aproxima de retornar aos gramados com a camisa do Flu. Ao todo, Gabriel Pires não participou nem de 10% dos compromissos do clube neste ano.

O Fluminense age com cautela para não forçar uma volta antecipada. O volante segue cronagrama de tratamento, mas ainda não se livrou completamente das dores e dificilmente será relacionado para a partida de amanhã contra o São Paulo, às 20h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.