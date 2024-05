Athletic-MG goleia o CSA, segue com 100% de aproveitamento, e assume a ponta da Série C

Com 100% de aproveitamento na Série C do Campeonato Brasileiro, o Athletic-MG goleou o CSA, neste domingo, por 5 a 0, e se isolou na liderança. O Botafogo-PB venceu o Volta Redonda-RJ por 3 a 1 e ficou em segundo. Já a Ferroviária-SP bateu o Náutico por 2 a 1.

No Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), o Athletic-MG fez mais um refém na competição. O time mineiro atropelou o seu adversário. Os artilheiros do confronto foram Welinton Torrão, Jonathas (duas vezes) e David Braga ( que também balançou a rede em duas oportunidades).

O time mineiro chegou aos 12 pontos. O Botafogo-PB vem em segundo lugar, com dez, seguido por Tombense (9) e Ferroviária (8). O CSA, por sua vez, continua sem vencer, no 12.º lugar, com dois.

No estádio Raulino de Oliveira, o Botafogo-PB venceu o Volta Redonda por 3 a 1. Pipico e Edmundo, duas vezes, fizeram para o time paraibano. Ítalo descontou. Com a derrota, o time fluminense acabou ficando em oitavo, com seis pontos.

Em Araraquara (SP), a Ferroviária venceu o Náutico por 2 a 1 na Arena da Fonte Luminosa. Juninho e Pedro Paulo fizeram para o time paulista, o último aos 52 minutos da etapa complementar. Thalissinho fez para os pernambucanos, que aparecem em décimo, com quatro.

O Remo venceu por 1 a 0 o Floresta-CE, no Baenão, com gol marcado por Ytalo, aos 43 minutos do segundo tempo. O time paraense conquistou os seus primeiros pontos e subiu para o 13.º lugar, com três. O time cearense ainda não pontuou e está na lanterna.

CONFIRA OS JOGOS DA 4ª RODADA:

SÁBADO

Tombense-MG 1 x 0 Sampaio Corrêa-MA

ABC-RN 0 x 2 Londrina-PR

DOMINGO

Ferroviária-SP 2 x 1 Náutico-PE

CSA-AL 0 x 5 Athletico-MG

Volta Redonda-RJ 1 x 3 Botafogo-PB

Remo-PA 1 x 0 Floresta-CE