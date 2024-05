Iga Swiatek avança em Roma e encara algoz de Bia Haddad nas quartas; Gauff busca virada

A polonesa Iga Swiatek deu mais uma passo nesta segunda-feira na caminhada para retomar o trono do WTA 1000 de Roma. A número 1 do mundo fez 7/5 e 6/3 diante da alemã Angelique Kerber, que está voltando ao circuito, e avançou às quartas de final, na qual terá pela frente a americana Madison Keys, algoz de Bia Haddad no sábado.

"Com certeza Angie estava jogando bem e senti que cada ponto importava. Tenho um enorme respeito por Angie e é bom que ela esteja de volta e jogando bem. Ela é uma pessoa muito legal. Eu sempre gosto dessas partidas, com certeza", afirmou Swiatek, após superar a alemã de 36 anos.

Foi um jogo equilibrado na primeira parcial até 4 a 3, quando Iga quebrou e foi ao saque para fechar. Mas a alemã reagiu, devolveu a quebra e salvou cinco set points para empatar por 5 a 5. A polonesa voltou a abrir frente e fechou com quebra no 12º game, aproveitando o terceiro set point.

Kerber abriu 2 a 0 no segundo set, dando a impressão que reagiria na partida. Mas logo levou a virada para 3 a 2. Voltaria a ser quebrada no oitavo game. Desta vez, Iga não desperdiçou o serviço e com pontos diretos, fechou em 6 a 3 após 1h39.

O jogo das quartas será um reencontro entre Swiatek e Keys, que jogaram faz pouco mais de uma semana na semifinal de Madri. Na ocasião, a polonesa não tomou conhecimento da americana, vencendo por tranquilos 6/1 e 6/3. No confronto geral, são três triunfos da líder do ranking em quatro encontros.

Para se garantir nas quartas, a americana Madison Keys - bateu a brasileira Bia Haddad no sábado em três sets - passou com extrema facilidade pela romena Sorana Cirstea, parciais de 6/2 e 6/1.

Outra americana nas quartas de final é a cabeça de chave 3, Coco Gauff, que precisou da virada diante da espanhola Paula Badosa. Depois de levar 7 a 5 no primeiro set, buscou a vitória com 6/4 e 6/1. Por vaga na semifinal, desafia nesta terça a chinesa Qinwen Zheng, sétima favorita, que freou o bom momento da japonesa Naomi Osaka, ganhando por 6/2 e 6/4.