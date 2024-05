Pai de Tyson Fury fica coberto de sangue após confusão com equipe de Oleksandr Usyk

O pai do boxeador britânico Tyson Fury, John Fury, ficou com o rosto ensanguentado após dar cabeçada em um membro da equipe do pugilista Oleksandr Usyk em confusão na Arábia Saudita. O homem de 57 anos sofreu um corte na testa em decorrência do embate.

O caso ocorreu quando as equipes adversárias se encontraram em um hotel de Riad, onde aconteciam os compromissos midiáticos de Tyson Fury e Oleksandr Usyk nesta segunda-feira. Seguranças do local precisaram intervir para acabar com o conflito.

Tyson Fury concedia entrevista em outro lugar e não viu a confusão. Segundo o jornal inglês The Guardian, o lutador perguntou ao pai "como ele se cortou" ao vê-lo pela primeira vez desde a situação.

A luta entre Fury e Usyk está marcada para sábado e será na Kingdom Arena, na Arábia Saudita. O confronto vai determinar o primeiro pugilista em 25 anos a ser campeão de todos os quatro títulos da categoria pesos pesados no boxe.