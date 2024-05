Raphinha marca e presta homenagem ao Sul, Barcelona bate Real Sociedad e retoma a 2ª posição

O Barcelona contou com um gol do brasileiro Raphinha para confirmar seu favoritismo diante da Real Sociedad, com 2 a 0 no Olímpico Lluis Companys, e recuperar a segunda colocação do Campeonato Espanhol, um ponto a mais que o Girona - o Real Madrid já conquistou o título.

Depois de carimbar a trave na primeira etapa e buscar o gol a partida toda, Raphinha foi premiado nos acréscimos, ao fechar o placar em cobrança de pênalti. O brasileiro jogou com uma camisa em apoio ao Rio Grande do Sul, que enfrenta graves problemas com as enchentes, por baixo do uniforme. "Ore pelo Rio Grande do Sul", exibiu, após deixar sua marca."

O Barcelona subiu para 76 pontos, diante de 75 do Girona, restante três rodadas para o término da competição. O Real Madrid esta´com 90. Na disputa direta pelo vice-campeonato, o time de Xavi Hernández visita o Almería, nesta quinta-feira, enquanto o Girona recebe o Villarreal, já nesta terça.

Jogando no Olímpico Lluis Companys, os donos da casa iniciaram sob pressão e buscando o gol desde o início para resgatar a segunda colocação. O polonês Lewandowski parou no goleiro Remiro em boa chance logo no começo e Raphinha acertou a trave pouco antes do 1 a 0.

O Barcelona abriu o marcador com seu garoto prodígio, Lamine Yamal. Aos 39 minutos do primeiro tempo, em belo contragolpe, o jovem de 16 anos recebeu de Gündogan e mandou de primeira para o gol vazio. Xavi Hernandez aplaudiu a bela e rápida jogada.

Na segunda etapa, a tônica seguiu com Barcelona criando bastante e a Real Sociedad apenas apostando em raras saídas, como com Kuko, parando em Ter Stegen. Farrán Torres e Raphinha desperdiçaram boas oportunidades até vir o pênalti anotado pelo VAR após toque na mão de Odriozola. O brasileiro definiu.