Vitor Roque é 'descartado' do Barcelona e deve deixar clube no meio do ano, diz rádio espanhola

O atacante Vitor Roque parece estar fora dos planos do Barcelona. Segundo o programa 'Què T'hi Jugues', da rádio espanhola SER, o brasileiro deve deixar o clube catalão já no meio do ano, quando se encerra a temporada de futebol na Europa.

A ideia do clube seria emprestar o atleta no mês de junho, e a decisão teria sido tomada pelo técnico Xavi em acordo com o diretor de futebol Deco. "Xavi considera que o brasileiro ainda não está pronto para ter sucesso no Barcelona e que seria bom para ele jogar por uma outra equipe europeia", apontou o jornal espanhol Sport.

O empresário de Vitor Roque, André Cury, já falou sobre a situação do brasileiro no time e descartou empréstimo. Para o agente, isso prejudicaria o atleta e seria "perigoso" para a carreira. "Empréstimo, não. Ou o jogador fica, e foi contratado para isso, para que o clube dê minutos e ele possa demonstrar (seu futebol), ou, se o clube decide que o jogador não pode ficar, sai vendido", afirmou ele à rádio espanhola RAC 1 no início do mês.

Cury disse ainda que Xavi não conversa com o atacante e que faltou oportunidade para o brasileiro no Barcelona. "Creio que pode dar mais minutos a ele. Xavi deu minutos a Fermín, Cubarsí e a Lamine (Yamal), e não para Vitor."

Vitor Roque tem 19 anos e foi vendido ao Barcelona por 40 milhões de euros (cerca de R$ 222 milhões na cotação atual), mas o valor pode chegar a 74 milhões de euros (aproximadamente R$ 410 milhões). O jovem chegou à equipe em janeiro, esteve em campo em 13 jogos - dois como titular - e fez dois gols.

"O brasileiro quase não teve oportunidades na equipe azul-grená, embora tenha deixado vislumbres das qualidades que fizeram o Barça notá-lo quando estava no Brasil", escreveu o jornal Sport.