Atual campeão, Medvedev sofre para bater jovem sérvio em Roma; Sabalenka supera dores e vira

Daniil Medvedev teve de lutar muito para chegar às oitavas de final no Masters 1000 de Roma, no qual defende o título. O russo sofreu bastante com o saque e os fortes golpes do jovem sérvio Hamad Medjedovic, de 20 anos, avançando após três sets, parciais de 7/6 (7/5), 2/6 e 7/5.

Medvedev agora terá um duelo de cabeças de chave para se garantir entre os oito melhores. Nesta terça-feira, o número 2 em Roma terá pela frente o 14º favorito, o americano Tommy Paul, que passou sem sustos pelo alemão Dominik Koepfer, parciais de 6/4 e 6/3.

Medvedev até começou bem o jogo, abrindo logo 2 a 0. Mas o sérvio buscou o 4 a 4. Mais duas quebras, uma para cada lado, e a partida foi ao tie-break. A parcial desempate veio com sete quebras e com o favorito fazendo 7 a 5.

Sofrendo para confirmar seus serviços e vendo Medjedovic sacando com potência, o russo pouco produziu no segundo set, perdendo por 6 a 2. Teria de jogar mais um set e sob o risco do melhor momento do oponente.

Mas a experiência se fez presente. E o russo logo abriu 4 a 1. Vitória encaminhada? Nada disso, veio a reação e a igualdade por 4 a 4 e depois 5 a 5. Medvedev confirmou o saque e em bola em cima do oponente, teve o match point. O sérvio parou na rede, para festa e alívio do número 4 do mundo.

Ainda no torneio masculino, o argentino Sebastián Baez virou diante do dinamarquês Holger Hune, parciais de 2/6, 6/2 e 6/3 e vai tentar vingar o compatriota Tomás Martín Etcheverry, eliminado pelo polonês Hubert Hurkacz com 7/6 (9/7) e 6/2.

SABALENKA SUPERA DORES E VIRA

No torneio feminino, a belarussa Aryna Sabalenka sentiu um problema nas costas, pediu atendimento por três vezes e, ainda assim, buscou a virada diante da ucraniana Elina Svitolina, parciais de 4/6, 6/1 e 7/6 (9 a 7) para avançar às quartas de final.

Sabalenka começou errando bastante diante de Svitolina e perdeu o primeiro set por 6 a 4. Mais calma, voltou com tudo no segundo set e abriu logo 4 a 0. Sacando com 5 a 1 para fechar, a número 2 do mundo sentiu um problema nas costas. Após salvar três break points, fechou na quarta chance.

A belarussa recebeu atendimento por três minutos e voltou ao set decisivo. Saiu perdendo por 2 a 0 e necessitou receber atendimento pela segunda vez. Sem desistir, mostrou superação para mostrar enorme reação e virar para 4 a 2 enquanto era atendida pela terceira vez na parcial. Teve a chance de fechar em 5 a 4 e permitiu a quebra e o empate. Antes do tie-break, salvou dois match points.

Na parcial decisiva, o equilíbrio foi até 3 a 3, quando Sabalenka acertou o voleio e depois viu Svitolina mandar para fora, abrindo pela primeira vez dois pontos. A belarussa tentou uma curta e errou e depois mandou fora, permitindo nova igualdade. A ucraniana salvou o primeiro match point e ainda virou para 7 a 6. Mas levou três pontos diretos e perdeu.

A adversária de Sabalenka na quarta-feira será Jelena Ostapenko, da Letônia, que passou pela eslovaca Rebecca Sramkova em três sets, parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (7/3).

Outro duelo das quartas definido terá Viktoria Azarenka diante de Danielle Collins. A russa passou pela cabeça 5, a grega Maria Sakkari, com 6/4 e 6/1. Já a americana arrasou a romena Irina Begu com 6/0 e 6/3.