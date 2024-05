Rooney detona Casemiro após atuação ruim do brasileiro em derrota do United: 'É um preguiçoso'

Uma das maiores lendas do Manchester United, Wayne Rooney não poupou críticas ao avaliar a atuação de Casemiro na derrota por 1 a 0 dos Diabos Vermelhos para o Arsenal, no último domingo, em Old Trafford, e chegou a chamar o brasileiro de preguiçoso.

O ex-atacante agora é comentarista da emissora inglesa SkySports e, após a partida, disse que o volante não consegue desempenhar a função de zagueiro. Também criticou o posicionamento do jogador no momento do gol do Arsenal, em que o brasileiro não adiantou a linha de marcação, dando condições para Kai Havertz fazer a jogada para Trossard abrir o placar.

"Casemiro mostrou de maneira bem óbvia que é um jogador de meio-campo, e não um zagueiro", iniciou o ídolo clube. "Como eu disse no intervalo: se o United quer jogar desse jeito (saindo jogando da defesa), tanto os zagueiros quanto os meio-campistas têm que estar prontos para adiantar as linhas junto com o resto do time. Caso contrário, todos do adversário vão ficar em posição legal, e aí você será punido. Ele (Casemiro) foi bastante ingênuo ali", completou.

Logo depois, Rooney chamou o brasileiro de preguiçoso por não ter tido atenção no momento do gol adversário. "Não havia qualquer ângulo para o Onana jogar a bola nele. Mas a verdade é que você tem que se esforçar, você tem que ver o jogo completo, e ele foi preguiçoso", disparou.

"É uma atitude preguiçosa e ele é preguiçoso. O restante dos companheiros de equipe dele adiantou a linha, mas foram pegos de surpresa. Ele não mostrou qualquer atenção aos jogadores em volta dele, e aí o Trossard marcou um gol muito fácil", concluiu.

Aos 32 anos, Casemiro vem sendo bastante criticado pelas últimas atuações com a camisa do Manchester United. O volante até ficou de fora da lista dos convocados com a seleção brasileira para a disputa da Copa América nos Estados Unidos.