Estoril e Vitória de Guimarães

Após ser demitido do Vizela, em 2022, Pacheco assumiu o Estoril no início dessa temporada. No entanto, comandou os Canarinhos por apenas oito jogos, não resistindo ao péssimo início da equipe no Campeonato Português. Venceu três partidas (sendo duas na Copa da Liga Portuguesa), empatou uma e perdeu quatro.

Um mês depois de ser demitido do Estoril, foi contratado pelo Vitória de Guimarães, onde faz seu melhor trabalho. Na temporada, esteve no comando por 32 jogos, com 18 vitórias, cinco empates e nove derrotas. Os vitorianos irão finalizar o Campeonato Português na quinta colocação.