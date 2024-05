Luciano explica briga com Diniz em São Paulo x Fluminense: 'Ele não é meu treinador'

Fernando Diniz e Luciano bateram boca no final do primeiro tempo na vitória do São Paulo contra o Fluminense, por 2 a 1, nesta segunda-feira, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Tanto o atacante quanto o treinador foram penalizados pela arbitragem.

A discussão entre o jogador e o técnico aconteceu aos 48 minutos do primeiro tempo. O zagueiro Manoel chutou a bola para lateral para ser atendido às pressas, mas o atacante do São Paulo queria velocidade para que a cobrança fosse realizada. Então a confusão entre os dois começou.

Os jogadores do Fluminense foram defender seu comandante enquanto o atacante tricolor apontava o dedo e avançava em direção ao seu antigo técnico. O árbitro da partida, Anderson Daronco expulsou o treinador, enquanto Luciano recebeu apenas um cartão amarelo.

Ao final do jogo, o atacante são-paulino deu a versão para a confusão com o seu antigo treinador. "O Diniz veio ali e na hora que o Manoel caiu, eu peguei a bola e do nada ele me xingou. Eu pedi pra ele não me xingar e ele continuou. Depois ele falou pra mim que a amizade acabou. Então, pra mim, se ele acha assim, pra mim acabou. Porque eu jamais xingaria ele na beira do campo. Ele tem que ver que ele não é mais meu treinador. Ele é um líder e não pode fazer isso. Eu acho que ele não deveria ter feito isso, mas fica de aprendizado", disse Luciano.