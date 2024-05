Corinthians busca vitória em casa na Sul-Americana para ficar perto da classificação

Ainda sem embalar na temporada, o Corinthians recebe o Argentinos Juniors nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena. O time alvinegro precisa de apenas uma vitória para chegar na última rodada precisando apenas de si para garantir a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. A equipe paulista faz os dois últimos jogos da fase de grupos em casa.

A derrota por 2 a 0 para o Flamengo encerrou a sequência invicta de quatro partidas do time comandado por António Oliveira. No Maracanã, a equipe alvinegra teve uma atuação para lá de discreta e foi presa fácil para os cariocas. Jogando em Itaquera, os corintianos têm como trunfo o fato de não serem derrotados em casa desde fevereiro, quando perderam para a Ponte Preta, por 1 a 0, pelo Paulistão. De lá para cá foram três vitórias (Santo André, Nacional-PAR e Fluminense) e dois empates (Atlético-MG e Fortaleza) jogando em seus domínios.

O Corinthians está na segunda colocação do Grupo F, com 7 pontos. Caso vença, o time brasileiro chega a 10 pontos e pode ultrapassar o líder Racing-URU, que tem 8 e recebe o Nacional-PAR, lanterna com apenas 1 ponto. Assim, chegaria na rodada derradeira precisando de uma vitória em casa contra os uruguaios para garantir o primeiro lugar da chave e ir direto às oitavas. O segundo colocado disputa um playoff com os times que ficaram em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores.

No confronto de ida, pela terceira rodada, o Corinthians foi derrotado por 1 a 0 em Buenos Aires. O histórico entre as duas equipes é recente, com apenas três duelos em toda a história. No ano passado, os times se enfrentaram pela fase de grupos da Libertadores, com os "hermanos" vencendo por 1 a 0 em plena Neo Química Arena, e um empate sem gols na Argentina. À época, o técnico Gabriel Milito, atualmente no Atlético-MG, comandava a equipe do país vizinho.

Com pouco tempo para treinar entre um jogo e outro, o time corintiano realizou um trabalho de recuperação no domingo com os jogadores que atuaram por mais de 90 minutos contra o Flamengo, e realizaram apenas uma atividade na segunda-feira à tarde, no CT Joaquim Grava, visando o duelo pela Sul-Americana. A principal novidade é o retorno do volante Raniele, que cumpriu suspensão e retorna à equipe.

António Oliveira trata o duelo com o Argentinos Juniors como uma "final" e considera a falta de eficácia do time o principal problema para a instabilidade da equipe na temporada.

"Jogamos contra boas equipes, dentro de um processo e de um caminho que nós estamos construindo quase do zero. O futebol não é para arranjar desculpas, é para arranjar os resultados, e eu estou aqui é para jogo a jogo pensar aquilo que é a melhor estratégia. E desde já dar também uma palavra de apoio evidente", disse o português, após a derrota para o Flamengo.

Por sua vez, o Argentinos Juniors estreou no campeonato nacional com uma vitória por 3 a 2 sobre o Rosário Central. Recentemente, a equipe foi eliminada nos pênaltis para o Vélez Sarsfield e perdeu a chance de ir à final da Copa da Liga Argentina.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS - Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

ARGENTINOS JUNIORS - Diego Rodríguez; Thiago Santamaría, Román Vega, Francisco Álvarez e Tobías Palacio; Ariel Gamarra, Alan Lescano e Emiliano Viveros; Leonardo Heredia, Luciano Gondou e Maximiliano Romero. Técnico: Pablo Guede.

ÁRBITRO - Felipe González (Chile).

HORÁRIO - 21h30 (horário de Brasília).

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).