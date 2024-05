Boxeador britânico de 29 anos morre no ringue durante primeira luta oficial

Uma luta de boxe no Harrow Leisure Centre, em Londres, acabou de forma trágica. O boxeador britânico Sherif Lawal morreu após desmaiar no ringue durante o duelo contra o português Malan Varela no domingo. O pugilista de 29 anos começou no esporte em 2018, mas se profissionalizou apenas no início deste ano, e o confronto marcava sua estreia em lutas oficiais.

O embate fazia parte da categoria peso médio da modalidade e estava no quarto round quando a fatalidade aconteceu. Lawal foi golpeado na lateral da cabeça e desmaiou. O árbitro Lee Every iniciou a contagem de nocautes, mas parou e acionou os paramédicos assim que notou a gravidade da situação.

Foram realizadas manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) em Lawal por cerca de 10 minutos. Em seguida, o atleta foi encaminhado de ambulância ao Hospital Northwick Park, na capital inglesa, onde foi declarado morto.

O Conselho Britânico de Boxe se manifestou e prestou condolências à família e aos amigos. "Os pensamentos de todos os envolvidos no boxe do Reino Unido estão com eles neste momento difícil", afirmou a entidade.

O lutador Tyson Fury também homenageou o pugilista e falou sobre os perigos do esporte. "Quando você vem a este mundo (boxe), sabe que é um esporte perigoso. (...) É como quem salta de paraquedas, por vezes o paraquedas não abre e caem no chão. Isso não impede que todos saltem de paraquedas", disse ele.