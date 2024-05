Girona deve conseguir permissão especial para jogar a Liga dos Campeões com o City; entenda

Após garantir vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, através do Campeonato Espanhol, o Girona aguarda uma permissão especial da Uefa para poder disputar o torneio. Acontece que o clube pertence ao City Football Group, que também é dono do Manchester City, outro que já garantiu presença na competição europeia.

A entidade proíbe equipes de um mesmo proprietário de disputar a mesma competição. No entanto, vem flexibilizando essa regra ao longo dos anos, já que esse tipo de situação vem acontecendo com mais frequência na Europa, os chamados Multi-club Ownership (MCO).

O City Group Football possui 47% das ações do Girona, que terá que provar ter autonomia suficiente nas tomadas de decisões para poder participar da Liga dos Campeões ao lado do Manchester City. Ou seja, apesar de pertencerem ao mesmo dono, as equipes não teriam uma conexão direta uma com a outra, com isso cada clube teria a sua própria tomada de decisão.

Casos semelhantes já aconteceram na Europa e a maioria recebeu a permissão especial da Uefa, a exemplo de Aston Villa-ING e Vitória de Guimarães-POR, que possuem o mesmo dono, assim como Milan e Toulouse-FRA. A entidade tem o costume de vetar apenas quando acontecem transferências de atletas de um clube para o outro.

Com isso, a expectativa é que o Girona receba a permissão especial antes do início da temporada 2024-2025 do futebol europeu. A decisão caberá ao Comitê Disciplinar da Uefa.

Atualmente, o Girola é o terceiro colocado do Campeonato Espanhol, com 75 pontos, atrás apenas de Real Madrid (90) e Barcelona (76). Já o Manchester City é o segundo colocado do Campeonato Inglês, com 85, um atrás do líder Arsenal. O time de Pep Guardiola ainda está disputando o título nacional.