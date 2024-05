Grêmio deve treinar em Atibaia e jogar em Bragança Paulista após enchentes no RS

As enchentes do Rio Grande do Sul inviabilizaram as atividades das equipes gaúchas. Com compromissos agendados para o fim de maio pela Libertadores, o Grêmio deve migrar para Atibaia para realizar suas atividades e treinamentos. A equipe tricolor pretende atuar no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A distância entre o hotel que será usado pelo time e o estádio é de pouco mais de 20 quilômetros. De carro, o trajeto pode ser feito em 30 minutos.

O Red Bull Bragantino também ofereceu sua estrutura para o Internacional, mas ainda não obteve resposta. Por enquanto, o clube colorado realiza suas atividades na PUC-RS.

Em 2023, o Grêmio ficou hospedado no mesmo resort em Atibaia para se preparar para dois duelos consecutivos como visitante em São Paulo (diante de Corinthians e Red Bull Bragantino). Portanto, a logística deve ser semelhante à aplicada à época.

A Conmebol já confirmou as datas dos compromissos adiados do Grêmio pela Libertadores. No dia 29 de maio, enfrenta o The Strongest, da Bolívia, como mandante. No dia 4, visita os chilenos do Huachipato e encerra sua participação na fase de grupos diante do Estudiantes, no dia 8.

No caso do Campeonato Brasileiro, o Grêmio - assim como Internacional e Juventude - teve seus jogos adiados até o dia 26 de maio. A CBF vai reunir os clubes da Série A em reunião extraordinária, no dia 27, para decidir os próximos passos. Não há consenso sobre a paralisação do torneio.