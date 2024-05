O Internacional voltou a treinar ontem, 12 dias após a tragédia da enchente em Porto Alegre decorrente das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. O primeiro dia de trabalho - e os próximos - teve de ser no complexo esportivo da PUC-RS, já que o centro de treinamentos do clube ficou alagado por causa da cheia do lago Guaíba, assim como o estádio Beira-Rio. Os dois locais precisarão ter toda a grama trocada, num processo que deve levar mais de um mês.