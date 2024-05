O Grêmio acerta os últimos detalhes para retomar as atividades no interior de São Paulo. O time gaúcho deve treinar em Atibaia e mandar os jogos no estádio Nabi Abi Chedid, a casa do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. A distância entre as duas cidades é de cerca de 25 km. A informação é do GE.