Modric está fora dos planos do Real Madrid para a próxima temporada europeia, diz site

O Real Madrid bateu o martelo e decidiu não renovar o contrato de Luka Modric para a temporada 2024-25, segundo o portal espanhol Relevo. Um dos motivos para não seguir com o ídolo merengue é economizar o dinheiro para, no futuro, comprar outros craques do futebol mundial.

Mesmo com a decisão tomada pela diretoria do clube, o croata não ficou satisfeito. Segundo a publicação espanhola, ele teria sugerido até uma redução de seu salário para permanecer na equipe, mas não teria sido atendido. O contrato do jogador com o clube da capital da Espanha é válido até o dia 30 de junho.

O melhor jogador do mundo de 2018 já se mostrava preocupado com seu futuro dentro da equipe. Durante a comemoração do 36º título do Campeonato Espanhol, o croata desconversou sobre uma continuidade. "Não é momento para falar sobre isso, quero voltar aqui outra vez no dia 2 de junho (com a taça da liga dos Campeões)", disse o croata.

A situação entre as duas partes deve ser resolvida nas próximas semanas. O clube pensa em organizar uma despedida de honra para o jogador croata que vestiu a camisa merengue por 12 anos.

Pelo Real Madrid, Luka Modric disputou 532 jogos, marcou 39 gols e realizou 86 assistências. O croata conquistou 24 títulos com a camisa merengue, incluindo cinco Liga dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes, quatro Campeonatos Espanhóis e cinco Supercopas da Uefa.