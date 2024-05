Henrique Almeida marca gol de novo de peito e Vila Nova vence o Novorizontino pela Série B

Vindo de derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova-GO se reabilitou, ao vencer por 2 a 1 o Novorizontino, nesta terça-feira, na abertura da quinta rodada, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). O jogo foi equilibrado, mas o gol decisivo saiu aos 47 minutos do segundo tempo, marcado por Henrique Almeida, de peito, após o cruzamento e um desvio de cabeça na primeira trave.

O curioso é que este lance lembrou a torcida ao gol marcado pelo mesmo atacante, também de peito, na vitória por 1 a 0 em cima do Operário-PR, na terceira rodada, que também saiu nos acréscimos, aos 49 minutos. O artilheiro dos acréscimos vinha sendo muito criticado pelos torcedores. "Provei que o raio cai duas vezes no mesmo lugar", comemorou o herói da noite.

Como tinha perdido por 3 a 1 para o América-MG, em Belo Horizonte, o time goiano agora soma nove pontos, em quarto lugar. Enquanto isso, o time paulista vinha de derrota por 3 a 0, em casa, para o Ceará, e continua com seis pontos, em décimo lugar.

Apesar da movimentação dos dois times, o primeiro tempo foi escasso em finalizações. O Vila Nova encontrou dificuldades para sair da forte marcação feita pelo Novorizontino, que , por sua vez, só ia ao ataque na base dos 'chuveirinhos' para a grande área.

No segundo tempo, o time goiano reforçou a marcação em cima de Paulo Vitor, neutralizando o setor de onda saiam os cruzamentos. Ganhou mais espaço e passou a rondar a área adversária. O gol saiu num lance de infelicidade do lateral Danilo Barcelos. Após escanteio, ninguém alcançou a bola que tocou em sua camisa e entrou contra suas próprias redes. Aos 22 minutos.

Mas o técnico Eduardo Baptista 'soltou' o time paulista, principalmente com as entradas de Léo Tocantins e Lucca. O empate saiu aos 35 minutos, após longo lançamento pelo lado esquerdo para Neto Pessoa. Ele aproveitou o escorregão de Jemmes, deu um toque de cabeça e bateu cruzado. No meio do caminho, Lucca desviou ao se antecipar da marcação de Anderson Conceição.

Mais inteiro fisicamente, o visitante foi mais perigoso nos últimos minutos, porém, não conseguiu mexer no placar. O pior aconteceu nos acréscimos, quando a defesa cometeu um descuido e o Vila Nova marcou o gol da vitória.

No final de semana, pela 6ª rodada, o Vila Nova vai enfrentar o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), na sexta-feira, às 19 horas. Um pouco mais tarde, às 21h30, o Novorizontino recebe o Coritiba, em Novo Horizonte (SP).

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA-GO 2 X 1 NOVORIZONTINO

VILA NOVA-GO - Dênis Júnior; Elias, Jemmes, Anderson Conceição e Eric (Rhuan); Ralf (Henrique Almeida), Cristiano, Geovane (Apodi) e Alesson; Igor Torres (Luciano Naninho) e Juan Christian (João Vítor). Técnico: Marcelo Fernandes.

NOVORIZONTINO - Jordi; Raul Prata, Luisão, Rafael Donato (Reverson), Renato e Danilo Barcelos (Léo Tocantins); Willian Farias e Marlon; Paulo Vitor, Waguininho (Lucca) e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Danilo Barcelos, contra, aos 22, e Lucca, aos 35, e Henrique Almeida, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Eric (Vila Nova). Renato (Novorizontino).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG)

RENDA - R$ 40.825,00

PÚBLICO - 5.138 pagante (5.216 total)

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).