Botafogo-SP e Chapecoense ficam no empate sem gols e seguem em 'jejum' na Série B

Em um dos quatro jogos que abriram as disputas da quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira, Botafogo-SP e Chapecoense se encontraram no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e não saíram do empate sem gols. Com isso, o time paulista segue sem vencer neste início de competição e o rival catarinense chegou ao terceiro jogo sem vitória.

Com o resultado, a Chapecoense aparece na sexta colocação com oito pontos ganhos. Em cinco jogos são duas vitórias, dois empates e uma derrota. Já o Botafogo-SP empatou o quarto jogo em cinco disputados, e por isso soma quatro pontos, ficando perto da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi bastante movimentado. Jogando em casa, o Botafogo-SP tomou a iniciativa e foi para cima logo nos primeiros minutos. Mas foi a Chapecoense que criou a primeira chance clara de gol. Aos 27 minutos, após um cruzamento de Giovanni Augusto, Mário Sérgio chegou chutando e acertou a trave.

Mas a resposta do Botafogo-SP foi à altura. Aos 30, Negueba cruzou e Lucas Dias apareceu entre os zagueiros e cabeceou firme para o gol, mas Matheus Cavichiolli conseguiu fazer uma defesa à queima roupa, no puro reflexo. Por isso, apesar de equilibrado, o duelo foi para o intervalo zerado.

Na segunda etapa, o ritmo da partida não diminuiu e as duas equipes seguiram tentando tirar o zero do placar. Logo aos sete minutos, Marcinho arriscou um chute forte de fora da área e tentou acertar o ângulo, mas saiu tirando tinta do travessão, perdendo uma ótima oportunidade para a Chapecoense.

Do outro lado, o Botafogo-SP se arriscava em contra-ataques e em um deles, aos 14 minutos, Leandro Pereira saiu cara a cara com Cavichioli, que no primeiro momento chegou atrasado na bola, mas se recuperou e conseguiu espalmar para escanteio. A partir daí, os times foram para o tudo ou nada e o VAR teve que entrar em ação duas vezes por possíveis pênaltis, mas em ambos o jogo seguiu. Por isso, o duelo terminou mesmo com o zero a zero.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Botafogo-SP visita o Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, às 18h. Já no domingo, a Chapecoense encara a Ponte Preta, na Arena Condá, às 16h, em Chapecó.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 0 X 0 CHAPECOENSE

BOTAFOGO-SP - Michael; Wallison, Lucas Dias, Bernardo Schappo (Matheus Costa) e Jean Victor; João Costa (Fillipe Soutto), Gustavo Bochecha (Matheus Barbosa) e Patrick Brey (Robinho); Emerson Ramon (Willian Gabriel), Douglas Baggio e Leandro Pereira. Técnico: Paulo Gomes.

CHAPECOENSE - Matheus Cavichioli; JP Galvão (Maílton), Eduardo Doma, Bruno Leonardo e Marcelinho; Foguinho, Rafael Carvalheira (Ronaldo Mendes) e Giovanni Augusto (Tárik); Marcelinho, Rômulo (Régis Tossati) e Mário Sérgio (Bruno Vinícius). Técnico: Umberto Louzer.

CARTÕES AMARELOS - Bernardo Schappo e Leandro Pereira (Botafogo-SP) e Marcelinho, Rafael Carvalheira, Régis Tosatti e Tárik (Chapecoense).

ÁRBITRO - Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES).

RENDA - R$ 22.860,00.

PÚBLICO - 1.883 pagantes.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).