Após goleada sobre o Argentinos Juniors, António Oliveira pede 'paz' ao Corinthians

A goleada por 4 a 0 sobre o Argentinos Juniors, nesta terça-feira, na Neo Química Arena, serviu para deixar o time do Corinthians com Bias chances de classificação para as oitavas de final da Copa sul-americana e também para amenizar o clima pesado que ronda o Parque São Jorge. Em entrevista coletiva, o técnico António Oliveira externou o momento difícil pelo qual passa o clube.

"O Corinthians precisa de paz. Temos de deixar as pessoas que estão à frente trabalhar porque são pessoas competentes. A energia tem de ser positiva. E a torcida é muito importante porque nos impulsiona", disse o treinador português. Além dos resultados irregulares dentro de campo, fora o ambiente político permanece bastante pesado.

"O time está mais forte. Focado, unido e no caminho certo", disse António Oliveira, que não considerou a vitória sobre o Argentinos Juniors a maior da temporada. "As pessoas analisam apenas o resultado. Fizemos bons jogos contra o Fluminense, quando vencemos por 3 a 0, mas também fomos muito bem diante do Fortaleza no empate sem gols."

Sobre a situação do goleiro Cássio, que poderá sair para atuar no Cruzeiro, o técnico corintiano preferiu não opinar sobre qual é o melhor futuro para o atleta. "Cássio é o maior ídolo do Corinthians. Não posso decidir sobre o futuro dele. Só posso analisar o homem e o atleta. Assim o que psso dizer é que espero dizer para meus netos que tive o privilégio de trabalhar com Cássio."