Jokic recebe troféu e comanda virada dos Nuggets sobre os Timberwolves na NBA

No embalo de mais um troféu de MVP da temporada, Nikola Jokic fez jus ao prêmio na noite desta terça-feira ao comandar o Denver Nuggets na vitória sobre o Minnesota Timberwolves por 112 a 97, em casa, pelos playoffs da NBA. Com o resultado, os atuais campeões decretaram a virada na série melhor de sete jogos, fazendo 3 a 2, após estarem perdendo o confronto por 2 a 0.

A reviravolta na série foi liderada por Jokic, que antes da partida recebeu o troféu Michael Jordan, concedido ao melhor jogador da temporada regular da NBA. Sem decepcionar, o sérvio foi o cestinha da partida, com 40 pontos, e ainda terminou o duelo com um "double-double" por ter anotado 13 assistências.

"Ele fez tudo por nós esta noite", resumiu o técnico dos Nuggets, Michael Malone. "E foi divertido assistir." Até os adversários reconheceram o desempenho sólido do MVP da NBA. "Eu apenas comecei a rir. Isso é tudo que posso fazer. Não posso ficar bravo. Ele é bom, cara. Acho que disse isso depois do jogo 1, quando vencemos, e do jogo 2, ele é o MVP. Ele é o melhor jogador da NBA. Ele mostrou isso nos últimos três jogos consecutivos", comentou Anthony Edwards.

Principal jogador dos Timberwovles, Edwards foi anulado pelos Nuggets nesta terça, ao contrário do que aconteceu nas partidas anteriores desta série. Mesmo assim, ele deixou a quadra com 18 pontos e nove assistências. Karl-Anthony Towns foi o maior pontuador da equipe, com 23. E Rudy Gobert obteve um "double-double" de 18 pontos e 11 rebotes.

Pelo lado dos Nuggets, Jokic contou com o apoio de Aaron Gordon, responsável por 18 pontos e 10 rebotes. Kentavious Caldwell-Pope e Jamal Murray registraram 16 pontos cada.

Com o triunfo desta terça, os atuais campeões da NBA estão a apenas uma vitória de mais uma final da Conferência Oeste. O próximo jogo da série está marcado para a noite de quinta, na casa dos Timberwolves.

KNICKS VOLTAM A ABRIR VANTAGEM

No tradicional Madison Square Garden, o New York Knicks voltou a se colocar em vantagem na série contra o Indiana Pacers ao vencer por 121 a 91, diante de sua torcida. A equipe de Nova York, que vinha de duas derrotas no confronto e havia cedido o empate em 2 a 2, retomou a ponta na série e está agora a apenas uma vitória na final da Conferência Leste.

Jalen Brunson foi o herói dos Knicks, com 44 pontos, além de sete assistências. O reserva Alec Burks anotou 18 pontos, enquanto o titular Josh Hart finalizou a partida com a mesma pontuação e 11 rebotes. Os Pacers foram liderados por Pascal Siakam e seus 22 pontos. Myles Turner contribuiu com 16.

As duas equipes farão o sexto jogo da série na noite de sexta-feira, na casa dos Pacers.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

New York Knicks 121 x 91 Indiana Pacers

Denver Nuggets 112 x 97 Minnesota Timberwolves

Acompanhe os jogos desta quarta:

Boston Celtics x Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks