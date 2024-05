Algoz de Djokovic, Tabilo bate chinês e enfrenta Zverev na semifinal de Roma

O chileno Alejandro Tabilo deu mais um passo em sua histórica campanha no Masters 1000 de Roma ao vencer o chinês Zhang Zhizhen por 6/3 e 6/4 nesta quarta-feira e avançar às semifinais do torneio italiano. Algoz do número um do mundo, Novak Djokovic, na terceira rodada, o 32º do mundo é o primeiro chileno a chegar à uma semifinal de Masters 1000 desde Fernando Gonzalez em Roma em 2009.

"É definitivamente o melhor tênis da minha vida. Estava tentando manter uma expressão impassível, mas por dentro eu estava muito nervoso", disse Tabilo, que apresentou um jogo agressivo da linha de base para vencer seu primeiro jogo contra Zhang, 56º do mundo. O tenista canhoto conseguiu uma única quebra de serviço em cada set para vencer em uma hora e 27 minutos no Foro Itálico.Zhang havia eliminado o brasileiro Thiago Monteiro nas oitavas de final.

"Não posso acreditar agora. Ainda estou tentando absorver isso", disse Tabilo. "Eu me senti muito bem em quadra, bastante sólido. Eu estava apenas tentando fazer meu trabalho e jogar meu melhor tênis", completou o chileno, que apresentou uma evolução grandiosa nos últimos 12 meses.

Há um ano, nesta semana, ele foi eliminado na primeira rodada de um evento de nível challenger, que não integra os torneios de primeira linha da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), como o número 190 do mundo. Em 2024, Tabilo já acumula 19 vitórias em grandes eventos do circuito de um total de 44 na carreira. Ele também conquistou seu primeiro grande título, em Auckland (Nova Zelândia), e já garantiu pelo menos o 25º posto no ranking.

Por uma vaga na decisão na capital italiana, Tabilo enfrenta o alemão Alexander Zverev, quinto do ranking, que passou pelo americano Taylor Fritz, 13º do mundo, por 2 a 0 (6/4 e 6/3) em uma hora e 29 minutos.

No terceiro game do primeiro set, Zverev sofreu uma queda após rebater no fundo da quadra e tentar retomar uma posição mais centralizada. O alemão levou a mão ao punho esquerdo (ele é destro), mas voltou ao jogo e conseguiu sua 26ª vitória na temporada. Campeão em Roma em 2017 e com 21 títulos na carreira, Zverev ainda busca sua primeira conquista em 2024. Será o primeiro confronto entre Tabilo e Zverev.

COLLINS BATE AZARENKA E BUSCA VINGANÇA CONTRA SABALENKA

A americana Danielle Collins avançou às semifinais do WTA 1000 de Roma ao derrotar Victoria Azarenka, ex-número 1 do mundo, por 6/4 e 6/3 nesta quarta-feira. Sua rival por uma vaga na decisão será a número 2 do mundo, Aryna Sabalenka, de Belarus.

Sabalenka foi a responsável pela única derrota nas últimas 20 partidas de Collins, que aos 30 anos está em sua última temporada no circuito profissional.

Ela tinha 15 vitórias seguidas, conquistando os títulos do WTA 1000 de Miami e do Torneio de Charleston, antes de cair diante de Sabalenka na quarta rodada do WTA 1000 de Madri.

Collins é a 15ª do ranking e ainda não cedeu sets em Roma. Contra Azarenka, ela saiu em desvantagem de 2 a 0 no set inicial, mas conseguiu se recuperar. Ela controlou o jogo no centro da quadra e fez a adversária correr de um lado a outro. Aryna Sabalenka chegou à semifinal ao marcar 6/2 e 6/4 sobre a letã Jelena Ostapenko. A outra semifinal reúne a líder do ranking, Iga Sweatek, e a a americana Coco Gauff, terceira do mundo. As duas partidas acontecem nesta quinta-feira.