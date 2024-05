Corinthians treina após goleada na Sul-Americana e centra o foco em recuperação no Brasileiro

Embalado pela goleada imposta ao Argentinos Juniors na Copa Sul-Americana, o Corinthians voltou aos treinamentos nesta quarta-feira disposto a recuperar posições no Campeonato Brasileiro após um início hesitante.

Pensando nesta mudança de foco, o técnico António Oliveira iniciou a preparação visando o confronto do final de semana diante do Botafogo. Na atividade comandada nesta quarta-feira, os atletas que atuaram contra os argentinos fizeram um treino regenerativo.

O comandante português aproveitou a movimentação no CT Joaquim Grava para realizar um treino técnico e tático. Em um espaço reduzido, os jogadores cumpriram exercícios de posse de bola.

O Corinthians, que vem de derrota para o Flamengo no Nacional, enfrenta o Botafogo neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena. Com cinco pontos em seis rodadas, a equipe paulista ocupa o 16º lugar.

Oliveira vai aproveitar os trabalhos da semana para começar a definir o time que encara os cariocas. Satisfeito com a postura da equipe no jogo com o Argentinos Juniors, ele deve apostar em um esquema mais ofensivo, principalmente por atuar em casa.

CÁSSIO DE SAÍDA

Um dos maiores nomes da história do clube, Cássio está prestes a encerrar seu ciclo no Corinthians. Com uma oferta de contrato de três anos feita pelo Cruzeiro, ele negocia a liberação junto à cúpula corintiana para sacramentar a transferência. Clube e atleta já iniciaram as discussões para a rescisão de vínculo. O contrato do goleiro com o Corinthians vai até dezembro deste ano.