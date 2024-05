Cristiano Ronaldo revela hábito para manter boa forma: 'A partir das 22 horas não me ligue'

Cristiano Ronaldo revelou na tarde desta quarta-feira, um hábito que supostamente pode melhorar a qualidade na vida para o atleta: É proibido falar todos os dias depois das 22 horas.

Em entrevista para o jornal espanhol Mundo Deportivo, o astro português disse que o método auxilia no descanso do cérebro. Para o craque, todo cuidado é pouco, mesmo depois dos treinamentos. Ele já deixou claro que não atende o telefone neste horário.

"Nunca falo depois das 22h, nem ao telefone. Não me ligue depois desse horário. Gosto de dar um descanso ao meu cérebro. Como jogador de futebol profissional, é preciso dedicação total. Não são só as duas horas de treino", disse o craque.

Aos 39 anos de idade, o atacante do Al-Nassr sempre deixou claro que é cuidadoso com o corpo. Em outras entrevistas para portais de mídia, Cristiano disse que não ingere álcool, não fuma e toma cuidado na alimentação. Tudo isso em prol de uma carreira mais longeva no futebol. Ronaldo teve 16 lesões atuando profissionalmente.

Mas, apesar do esforço, o português terminou a atual temporada sem conquistar um título pelo Al-Nassr. Foi eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia pelo Al-Ain e vai se tornar vice-campeão da Liga Saudita. Até o momento, Cristiano Ronaldo tem 60 jogos pelo clube, com 54 gols marcados, 14 assistências e apenas um título conquistado, a Copa dos Campeões Árabes em 2023.