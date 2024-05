Crise será encerrada?

Se a situação no Campeonato Brasileiro é assustadora, a Libertadores ainda sorri para o Fluminense em 2024. Com a torcida ao seu lado, o Tricolor só precisa fazer o dever de casa hoje, contra o Cerro Porteño, às 19h, no Maracanã, para seguir mais vivo do que nunca na defesa do título.

Basta um triunfo simples não apenas para garantir a classificação às oitavas como também a liderança do Grupo A, que significa vantagem de decidir no Maracanã o confronto da próxima fase. Em caso de empate, a vaga está confirmada, já que Alianza Lima e Colo-Colo empataram em 1 a 1, ontem, no Peru, mas a definição do primeiro colocado ficaria para a rodada final.

Para sair do Maraca com os três pontos, o agora pressionado Fernando Diniz terá que quebrar a cabeça para definir a dupla de zaga titular. Sem Felipe Melo, suspenso, e Manoel, com suspeita de lesão, o treinador deve escalar Felipe Andrade e Antônio Carlos. Outra opção é improvisar Martinelli.