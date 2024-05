Goiás busca empate em jogo com duas expulsões e deixa o Paysandu na lanterna da Série B

Em um jogo disputado, com duas expulsões - uma de cada lado -, o Goiás buscou o empate por 1 a 1 com o Paysandu e se manteve invicto na Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo foi realizado no estádio da Curuzu, em Belém, pela quinta rodada.

Com o resultado, o Goiás caiu para o terceiro lugar da Série B, com 11 pontos, apenas atrás de Santos e Sport, ambos com 12. O Paysandu, no entanto, continua sem vencer na competição e foi para a lanterna, com apenas três pontos.

Precisando vencer para deixar a zona de rebaixamento, o Paysandu tomou a iniciativa do duelo e criou a primeira boa chance aos nove minutos. Ruan Ribeiro partiu para cima da defesa adversária, invadiu a área, mas pegou muito mal na bola e jogou para fora. O time paraense continuou apertando e marcou aos 18. Edilson cruzou para Nicolas, que cabeceou para o gol.

Apesar de estar brigando pelas primeiras colocações, o Goiás não conseguia sair da marcação do Paysandu e foi pouco efetivo no setor ofensivo. No entanto, viu sua situação melhorar aos 45, quando Edílson chegou no carrinho em Rafael Gava e acabou sendo expulso.

O lance fez o clima esquentar dentro de campo. Os jogadores dos dois times deixaram o gramado rumo ao vestiário batendo boca. Mas foi o Paysandu que levou a vantagem mínima para o intervalo.

O Goiás voltou para o segundo pressionando o Paysandu, que recuou e passou a jogar na base do contra-ataque. Aos dez, o time esmeraldino teve a chance de marcar com Paulo Baya. O atacante partiu em velocidade, saiu na cara do goleiro Tadeu, mas chutou caprichosamente para fora.

O Paysandu foi equilibrando o duelo e viu o Goiás perder a cabeça. Aos 24, Rafael Gava para o contra-ataque do adversário, levou o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Mas foi só acabar com a superioridade numérica para o Goiás buscar o empate.

Aos 40, Juninho fez boa jogada pela esquerda, invadiu a área e viu a bola sobrar para Breno Herculano, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. O Paysandu esboçou uma pressão no fim, mas a igualdade acabou sendo decretada.

Na próxima rodada, o Paysandu enfrenta o Amazonas no sábado, às 17h30, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM). No mesmo dia, às 18h, o Goiás recebe o Botafogo-SP, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 1 X 1 GOIÁS

PAYSANDU - Matheus Nogueira; Edílson Júnior, Quintana, Lucas Maia e Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela (Fraga), Juninho (Jean Dias) e Esli García (Léo Pereira); Ruan Ribeiro (Gabriel Santos) e Nicolas (Vinícius Leite). Técnico: Hélio dos Anjos.

GOIÁS - Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson e David Braz; Diego, Rafael Gava, Marcão Silva (Breno Herculano) e Sander (Cristiano); Welliton (Luiz Henrique), Thiago Galhardo (Helerrandrio) e Paulo Baya. Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - Nicolas, aos 18 minutos do primeiro tempo. Breno Herculano, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Santos e Lucas Maia (Paysandu); Breno Herculano e Marcão Silva (Goiás).

CARTÕES VERMELHOS - Edílson Júnior (Paysandu); Rafael Gava (Goiás).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).