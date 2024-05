Carille comemora vitória sobre a Ponte Preta, mas diz que Santos pode sofrer menos

Fábio Carille, técnico do Santos, reconheceu que o time sofreu na vitória desta quarta-feira sobre a Ponte Preta, em Campinas, por 2 a 1, mas que o resultado, que levou a equipe de volta à liderança da Série B do Brasileiro, foi bom.

"Sofremos contra a Ponte Preta e acredito que podemos sofrer menos, mas a gente comemora a vitória", afirmou o técnico do Santos. O time chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo sem o goleiro João Paulo sofrer muitas ameaças, mas levou um gol logo no início da segunda etapa.

O técnico afirmou que Pedrinho e Júlio Furch continuam fora da equipe e não enfrentam o Brusque no domingo, na Vila Belmiro. Carille também falou sobre a situação de Guilherme, que saiu lesionado ainda no primeiro tempo da partida em Campinas.

"É muito difícil ele voltar para o próximo jogo", afirmou o técnico. O jogador estava dentro da área da Ponte Preta quando sentiu uma contusão e desistiu do lance. Ao fim do primeiro tempo, o jogador disse à Band que tinha sentido "uma queimação", mas não sabia o que era. Guilherme foi o autor do cruzamento para a cabeçada do zagueiro Gil no primeiro gol do Santos sobre a Ponte Preta.

Apesar do provável novo desfalque no setor ofensivo do líder da Série B, Fábio Carille preferiu não se aprofundar no assunto. "Não sou de ficar lamentando quem sai. Sabemos importância dele (Guilherme), mas prefiro dar moral para quem entra", afirmou o técnico.