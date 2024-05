Guarani perde Caio Dantas e Airton por lesões musculares para os próximos jogos da Série B

Em baixa neste início de Série B do Campeonato Brasileiro, com apenas uma vitória e quatro derrotas em cinco jogos, o Guarani já começou a sua preparação para o próximo desafio na busca se reabilitar e sair da parte debaixo da tabela. Na segunda-feira, encara o América-MG, em casa, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, às 21 horas.

O técnico Júnior Rocha viu a lista de desfalques aumentar. O atacante Airton e o centroavante Caio Dantas, que já ficaram de fora da derrota por 1 a 0 contra o Coritiba, tiveram lesões confirmadas e ficarão de fora nas próximas rodadas.

Airton foi diagnosticado com lesão no músculo posterior da coxa direita e ficará de fora por pelo menos 20 dias. Já Caio Dantas teve uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita e não poderá atuar por cerca de um mês.

Eles se juntam ao goleiro Pegorari, o zagueiro Márcio Silva, o meia Luan Dias e o atacante Bruno Mendes que já estavam no DM se recuperando de lesões. Atualmente, o Guarani tem três pontos e está dentro da zona de rebaixamento.