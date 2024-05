Vice jurídico se pronuncia

O vice-presidente jurídico, Felipe Carregal, destacou que existem descumprimentos contratuais que não estão relacionados a aportes. De acordo com ele, são outras obrigações que não podem ser citadas, pois estão em segredo.

"No primeiro aporte, a 777 obriga a SAF Vasco a devolver parte do dinheiro para uma outra empresa do grupo. Isso é grave. Até hoje, esse empréstimo não foi integralmente pago. Não devolveram R$ 25 milhões. Vou esperar setembro, quando for o pagamento de outro aporte?", afirmou o vice jurídico.