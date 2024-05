Goleiro é emprestado

O Botafogo emprestou o goleiro João Fernando, de 23 anos, para o São Bento para a disputa da Copa Paulista. O anúncio foi feito pelo clube de Sorocaba.

No começo do ano, João Fernando foi emprestado pelo Botafogo ao Boavista, mas acabou não atuando nenhuma vez pelo clube de Saquarema no Campeonato Carioca.

João Fernando chegou em 2023 ao Botafogo para integrar o time B, mas logo foi aproveitado no elenco principal e alternou o posto de terceiro goleiro com Igo Gabriel, tendo ficado no banco em oito jogos. Ele tem contrato com o Glorioso até dezembro de 2024.