Gabigol vai para o Corinthians? Entenda impasse por renovação com o Flamengo

O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, se tornou alvo de nova polêmica após uma foto sua vestindo a camisa do Corinthians viralizar nas redes sociais na quinta-feira. Apesar do estafe do atleta afirmar que a imagem "não é verdadeira", a situação deixou torcedores do Flamengo irritados e abalou a relação com a diretoria, que tomou conhecimento do caso por meio da imprensa. O jogador, que ainda não acertou a sua renovação com o clube carioca, tem futuro incerto na equipe rubro-negra e pode voltar à pauta da equipe paulista nos próximos dias.

Aos 27 anos, Gabigol tem contrato com o Flamengo somente até 31 de dezembro. Ou seja, ele está livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir do dia 1º de julho, daqui a 45 dias, quando faltará seis meses para encerrar o vínculo com o rubro-negro carioca. Ao fim do ano passado, a diretoria chegou a apalavrar uma renovação até 2028 com o ídolo, mas voltou atrás.

Encerrando um período de 16 anos do grupo de Andres Sánchez no poder, Augusto Melo assumiu a presidência do Corinthians no início do ano tendo em vista a reformulação do elenco. Gabigol era o principal alvo da janela de transferências e o mandatário corintiano chegou a receber Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, para negociar o jogador e trazê-lo para a equipe do Parque São Jorge. A diretoria rubro-negra, porém, bateu o pé e decidiu não vender o atleta, mesmo correndo o risco de perdê-lo de graça ao final da temporada.

Tanto o flerte com o Corinthians quanto as conversas por renovação com o Flamengo esfriaram após Gabigol ser punido, em março, pela Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) por tentativa de fraude em exame antidoping. Em princípio, a sanção manteria o atleta afastado das atividades relacionados ao futebol até abril de 2025.

Entretanto, o jogador conseguiu suspender a pena no mês seguinte e voltou a ficar à disposição do clube. Assim como em quase em toda a temporada 2023, o atacante manteve o status de reserva em seu retorno, com Pedro titular na posição. Em 2024, Gabigol entrou em campo pelo Flamengo 12 vezes e marcou apenas dois gols.

SONHO ANTIGO

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, tem intenção de retomar as conversas por renovação com o Gabigol no fim de junho. Entretanto, a polêmica da foto do jogador vestindo a camisa do Corinthians pode mudar os rumos da negociação. Enquanto a diretoria rubro-negra estuda uma punição ao atleta, o time do Parque São Jorge vê abrir uma possibilidade de reiniciar conversas para contratar o atacante.

O diretor executivo corintiano, Fabinho Soldado, que atua na contratação de atletas ao lado de Augusto Melo, trabalhou no Flamengo até o ano passado e poderia ser um trunfo na negociação por Gabigol. Na virada do ano, o presidente alvinegro chegou a dizer que as negociações com o atacante estavam caminhando bem antes de a transação frustrar.

"Conversa adiantada, depende deles. É um atleta que nos interessa e tem nossas características. Fizemos a nossa parte, sabemos que é difícil, um dos melhores jogadores do país, ídolo por onde passou, e nos interessa. Está caminhando bem, se Deus quiser", disse à época.

Caso o Corinthians deseje contratar Gabigol ainda em 2024, na janela de transferências do meio do ano, terá de negociar valores mais amigáveis. A multa rescisória do atacante é de aproximadamente 33 milhões de euros (R$ 161 milhões), quantia considerada inviável pela diretoria alvinegra. Outra alternativa seria firmar um pré-contrato com o atleta e recebê-lo de graça em 2025.